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وفاة أخصائى كلى بكورونا داخل الحجر الصحى في مستشفى المنشاوى بطنطا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:59 م
وفاة أخصائى كلى بكورونا داخل الحجر الصحى في مستشفى المنشاوى بطنطا الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة
الغربية - عادل ضرة

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توفي صباح اليوم الخميس الدكتور رامى كريم الديب أخصائي الكلى بمستشفى المنشاوى العام بطنطا، داخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان الطبيب المتوفي قد أصيب بالفيروس القاتل، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابته أثناء فترة عمله، وتم نقله للحجر الصحي بكفر الزيات، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس.

وتم تغسيل وتكفين جثمان الطبيب المتوفي ونقله برفقة فريق من الطب الوقائي لمقابر عائلته بمسقط رأسه ببسيون لدفنه.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن تخصيص خط ساخن برقم 15573 لتلقى بلاغات عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخط مفعل على مدار اليوم لتلقى أى بلاغات من المواطنين والرد على استفسارات المواطنين عن أماكن مستشفيات العزل الصحى وأيضا تلقى شكاوى المواطنين بخصوص حالات الكورونا، مشيرا أن هناك 16طبيبا للرد على الاستفسارات طوال اليوم.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة لمديرى المستشفيات بالتعامل السريع مع جميع الحالات وإدخالها للمستشفيات والتنسيق بين مديرى المستشفيات بخصوص توفير أماكن للمصابين، والرجوع للدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية حال وجود أى عقبات تواجه الأطباء بالمستشفيات ولتوفير أماكن للمرضى.

 

 

 


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