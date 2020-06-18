اليوم السابع
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وزير خارجية اليونان يستعرض زيارته للقاهرة بشكر للسيسى

الخميس، 18 يونيو 2020 06:40 م
وزير خارجية اليونان يستعرض زيارته للقاهرة بشكر للسيسى وزير خارجية اليونان مع سامح شكرى
كتبت: هناء أبو العز

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استعرض نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان ، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، تويتر،  زيارته لمصر، بشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على حسن الاستقبال والضيافة، ناقًلا تحيات رئيس وزراء اليونان كرياكوس مونتسياكوس.

وفى تغريدته قال  وزير خارجية اليوم، سعدت بلقاء رئيس جمهورية مصر، ووزير الخارجية سامح شكرى،  مؤكدًا رغبة بلاده فى زيادة التعاون المشترك بين البلدين وأواصر الصداقة والتعاون.

وكان استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، وزير خارجية اليونان فى مقر وزارة الخارجية.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صور المباحثات بين الجانبين، مؤكدا أن دفع العلاقات الثنائية فى كافة المجالات والتشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل على طاولة المباحثات.

 

ووصل وزير الخارجية اليونانى إلى القاهرة صباح اليوم الخميس لإجراء اتصالات وتعزيز العلاقات مع مصر، لتكون محطته التالية بعد أن حمل فى حقيبته اتفاق إعلان الحدود البحرية مع إيطاليا.


اليونان

وزي خارجية اليونان

العلاقات المصرية اليونانية

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