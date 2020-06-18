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وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:00 ص
وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يسعى لأن يحصل كل مواطن على الخدمة بأعلى جودة ومميزة، لافتاً إلى أن خطة الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع ستجعل أصغر وأبعد قرية فى مصر تحصل على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قريبا سيتم الانتهاء تماما من مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد، والتى يعانى منها أهالى الصعيد وشمال سيناء تحديداً، موضحا أن التوسعات التى تمت بشمال سيناء والصعيد ساهمت فى تقليل مشاكل الانقطاعت.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء يستهدف أن تكون الخدمة التى تصل لجميع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية بأعلى جودة وخدمة مميزة، موكداً أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد وسيناء بشكل خاص.

وقال حمزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قامت بأعمال تطوير بشبكة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية لأهالى شمال سيناء بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شمال سيناء

تطوير شبكة توزيع الكهرباء بشمال سيناء

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