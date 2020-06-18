اليوم السابع
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وزير الطيران يوجه بتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب بمطار الغردقة

الخميس، 18 يونيو 2020 09:32 م
وزير الطيران يوجه بتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب بمطار الغردقة وزير الطيران يتفقد استعدادات مطار الغردقة لعودة الرحلات الجوية
كتبت رحاب نبيل

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قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية، مساء اليوم الخميس، داخل مطار الغردقة الدولى لمتابعة استعدادات المطار والاطمئنان على جاهزيته تزامناً مع عودة الرحلات الجوية أول يوليو القادم، حيث رافقه خلال الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة .
 
وتفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2 و كاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، كما اطمأن على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة و تفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافئ.
 
ووجه منار بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والإلتزام بكافة اجراءات السلامة المتبعة واظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصرالقادمين إلى مدينة الغردقة والتى تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.
 
وأشاد وزير الطيران المدني بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة و العاملين بالمطار كلٍ في موقعه، كما اطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الارشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين .
 
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (1)
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (1)

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (2)
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (2)

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (3)
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (3)

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (4)
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (4)

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (5)
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولى (5)
 
 

وزير الطيران

مطار الغردقة الدولي

الرحلات الجوية

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