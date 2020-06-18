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وزير السياحة يعلن فتح متحف الغردقة أمام الجمهور بعد تفقد الإجراءات الاحترازية

الخميس، 18 يونيو 2020 06:11 م
وزير السياحة يعلن فتح متحف الغردقة أمام الجمهور بعد تفقد الإجراءات الاحترازية الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، عن جاهزية متحف آثار الغردقة أمام الجمهور كأول متحف فى مصر يتم إعادة افتتاحه، مؤكدا على أن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المتحف، لاستقبال الجمهور والسياح قريبا.

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وقام وزير السياحة والاثار بتطبيق عملى لتجربة زيارة المتحف من خلال اجهزة التفتيش والتعقيم وارتداء الكمامة، والسير على العلامات الارشادية التى تم وضعها على ضمن الاجراءات الاحترازية بالمتحف.

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واكد الوزير على فتح المتحف امام الجمهور حتى قبل حظر التجوال بساعه اى سيقفل ابوابه فى تمام الساعه السابعه مساء، مؤكدا على أن هناك عدة اجراءات يتم اتباعها داخل المتحف فى كل منطقة بمجرد من الدخول وصولا للقاعات .

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نفذت إدارة متحف آثار الغردقة الإجراءات الاحترازية لإعادة افتتاحه، حيث تلقت إدارة المتحف دليل تعليمات خاص بزيارة المتحف للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على العاملين بالمتحف، خاصة من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر مثل موظفى شباك التذاكر، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال فترة عمل المتحف، بالإضافة إلى اللافتات الإرشادية، وأنه فى بداية إعادة فتح المتحف لن يكون هناك توافد أعداد كبيرة من الزائرين لحين عودة حركة الطيران والسياحة من جديد.لت التعليمات تحديد العدد المسموح به فى كل قاعة بالمتحف، حسب سعة القاعة، وتعقيم المتحف بشكل كامل يوميا، قبل بدء العمل ودخول الزائرين، ومن المقرر أن تكون من العاشرة صباحا حتى قبل حظر التجوال بساعة فى الفترة التجريبية للافتتاح.

 
س

البحر الاحمر

اخبار مصر

متحف اثار الغردقة

وزير السياحة والاثار

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