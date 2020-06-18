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وزير السياحة يتابع الإجراءات الاحترازية بفنادق الغردقة

الخميس، 18 يونيو 2020 03:00 ص
وزير السياحة يتابع الإجراءات الاحترازية بفنادق الغردقة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان 

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يبدأ وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى اليوم الخميس زيارة للغردقة ضمن وفد وزارى يضم 4 وزراء هم السياحة والاثار والطيران المدنى والإعلام والصحة ووفد من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية بمصر، لتفقد الإجراءات الاحترازية والضوابط لفتح حركة السياحة والطيران الدولية بالبحر الأحمر.

وبعد زيارة الغردقة سوف يتم الانتقال لزيارة فنادق شرم الشيخ، وسوف يكون مصاحب للوفد ممثلي للاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشات الفندقية وجمعية مستثمري البحر الأحمر .

وستبدأ جولة الوزراء بتفقد الإجراءات بمطار الغردقة الدولى، استعدادا لفتح الطيران، ثم متحف آثار الغردقة، وعدد من الفنادق المختلفة للتأكد من الضوابط والشروط بها لاستقبال السياحة.

وسيستكمل الوفد الوزارى غد الجمعة جولة على بعض الفنادق الأخرى ويغادر على متن عبارة بحرية من ميناء الغردقة لمدينة شرم الشيخ، للتأكد من الضوابط والاشتراطات فى فنادق شرم الشيخ.

وكان تامر نبيل عضو غرفة الفنادق وامين صندوق جمعية مستثمرو البحر الأحمر كشف أن بيلاروسيا ستكون أول الاسواق الوافدة إلى الغردقة، حيث أعلنت أنها ستبدأ 4 يوليو عودة حركة الطيران ووصول الوفود السياحية، لافتا إلى أن الرؤية بالكامل ستتضح خلال اليومين المقبلين حيث ستكثف جمعية مستثمرو البحر الاحمر التواصل مع الأسواق السياحية لتحديد مواعيد لتشغيل الخطوط واستئناف السياحة.

وقال نبيل فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم التوافق مع أوكرانيا وصربيا على بدء الحركة فى يوليو وجارى التنسيق حول المواعيد، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك تصور نهائى بكافة الاسواق السياحية ومواعيد استئناف الطيران الخاص بها.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، الخميس ، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

 


خالد العنانى

الغردقة

متحف الغردقة

اخبار مصر

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