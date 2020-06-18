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وزير السياحة : "أى فندق هيسرح العمالة هقفله ولو كانوا 70 فندق".. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 04:32 م
وزير السياحة : "أى فندق هيسرح العمالة هقفله ولو كانوا 70 فندق".. صور وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، لإن أى فندق سياحى سيسرح العمالة سيتم إصدار قرار بغلقه على الفور بشرط يكون هناك مستندات واضحة من العمالة بفصلهم من الفندق.

 

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال جولته التفقدية الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي، برفقة وزير الطيران، استعدادا لعودة السياحة الخارجية وحركة الطيران، أنه سيتم غلق أى فندق ولو كانوا 70 فندقا .

 

وبدأ الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، جولتهما فى مطار الغردقة الدولى اليوم، لتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة، بتفقد الكاميرات الحرارية فى صالة الوصول الدولى التابعة لإدارة الحجر الصحى بالمطار.

 

وشرح الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، طريقة عمل الكاميرات الحرارية والتى بدورها تقوم بقياس درجة الحرارة خلال مرور الركاب من أمامها دون قياس درجة حرارة، كذلك يصدر منها إنذار فى حالة مرور شخص لا يرتدى الكمامة.

 

كان وصل مساء اليوم لمطار الغردقة الدولي، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار، يرافقهم وفد من مراسلى الصحف الاجنبية لتفقد الاجراءات الاحترازية قبل عودة الرحلات السياحية بمطار الغردقة وكذلك متحف اثار الغردقة.

 
وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (1)
وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (1)

وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (2)
وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (2)

وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (3)
وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (3)

وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (4)
وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (4)

وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (5)
وزير السياحة خلال جولته بمطار الغردقة (5)

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

وزير السياحة

تسريح العمالة الفندقية

الغردقة

مطار الغردقة

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