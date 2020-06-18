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وزيرة الهجرة: نتعاون مع محافظ أسوان لانهاء إجراءات عودة المصريين العالقين بالسودان

الخميس، 18 يونيو 2020 08:45 م
وزيرة الهجرة: نتعاون مع محافظ أسوان لانهاء إجراءات عودة المصريين العالقين بالسودان وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب

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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنهاء موقف المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالي 800 فرد من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم، وتقرر عودتهم إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم.
 
‎وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنها تقدمت بمذكرة عرض للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، ويتم العمل حاليا على إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية مطلع الأسبوع المقبل.

‎وأضافت وزيرة الهجرة أنه جاري التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "جود" برئاسة المهندس ممدوح عباس.

‎وتهيب السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالمواطنين المصريين بالسودان والراغبين في العودة إلى مصر الإسراع في تقديم طلب للسفارة المصرية بالسودان حتى يتسنى لهم العودة ضمن هذه الرحلات الاستثنائية.

 

 
 
 

 


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نبيله مكرم

السودان

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