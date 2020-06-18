وزيرة التضامن توجه بسرعة تطبيق تعديلات لائحة قانون الطفل

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تطبيق تعديلات لائحة قانون الطفل التي أصدرها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك حرصا على المصلحة الفضلى للطفل، وتحقيق رغبة عدد كبير من الأسر الراغبة في كفالة أطفال كريمة النسب، لافتة إلى أن الوزارة قامت باقتراح تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، والتي صدرت مؤخرا بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020 حيث شمل التعديل استبدال بعض الشروط وبعض المسميات التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ومن ضمن تلك التغييرات استبدال عبارة "الأطفال المعثور عليهم" بكلمة "اللقطاء" وعبارة "الأسر البديلة الكافلة" بعبارة "الأسر البديلة"، وعبارة "كريمي النسب بعبارة" مجهولي النسب.

كما تضمنت التعديلات عددا من النقاط كان أبرزها ،تغير كل من شرط الزوجين مصرين ليكون احداهما مصري "بعد الاطلاع علي التقرير وموافقة اللجنة العليا وكذلك تغير سن الزوجين ليكون 21 سنه بدلا من 25 سنه ،تخفيض المبلغ المطلوب ايداعه للطفل من 5000 جنيه الي 3000 " مبلغ التوفير بيتم فتح حساب باسم الطفل بـ3000 وهو الوحيد اللي يقدر يستخدمهم بعد 21 سنه وكذلك تغير شرط التعليم " من حق اى أسرة أن تحصل علي طفل بعد موافقه اللجنة المحلية التي يقع محل إقامة الأسرة بها " ،وحصول الاسرة الكافلة على الولاية التعليمية لأولادها ، كما يتم حصول الاسرة البديلة الكافلة علي الوصايا الكاملة للطفل بعد اجتياز تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي ،وأيضا منح الطفل الاسم الاول فقط للأم في خانة الأم في شهادة الميلاد ، وكذلك لقب العائلة أو اسم الاب الذاتي "الأول" وتغير اسم الاسرة البديلة الي اسرة بديلة كافلة ، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي سوف تصدر بطاقة ذكية للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويتم تجديده سنوياً.



