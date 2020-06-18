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وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية

الخميس، 18 يونيو 2020 03:16 م
وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2020، كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات فى مسلسلات رمضان 2020.

وسيشهد اللقاء عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعدد من الكتاب ومنتجى الأعمال الدرامية والفنانين.


وزيرة التضامن

نيفين القباج

مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية

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