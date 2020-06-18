اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 11:00 ص
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بهدف توفير احتياجات السوق المحلى

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

الخميس، 18 يونيو 2020 10:11 ص
وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار .
 
ويأتى هذا القرار  تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لضمان توفير احتياجات السوق المحلى من الكحول ومشتقاته، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد . 
 
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين، 17 مارس الماضى، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.
 
وتسعي وزيرة الصناعة والتجارة من هذه القرارات إلي ضبط احتياجات الأسواق الداخلية واتاحة المنتجات للمواطنين، خلال الفترة الحالية من أجل توافر هذه المنتجات بالسوق الداخلي.

التجارة والصناعة

المستلزمات الطبية

حظر تصدير الكمامات

اليوم السابع بلس

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