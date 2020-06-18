وزيرا السياحة والطيران يتفقدان كاميرات حرارية جديدة في مطار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدأ الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، جولتهم في مطار الغردقة الدولي اليوم، لتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة، بتفقد الكاميرات الحرارية في صالة الوصول الدولي التابعة لإدارة الحجر الصحي بالمطار .

وشرح الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، طريقة عمل الكاميرات الحرارية والتي بدورها تقوم بقياس درجة الحرارة خلال مرور الركاب من أمامها دون قياس درجة حرارة، كذلك يصدر منها إنذار في حالة مرور شخص لا يرتدي الكمامة.