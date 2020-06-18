وزيرا السياحة والطيران يتفقدان كاميرات حرارية جديدة في مطار الغردقة.. صور

بدأ الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، جولتهم في مطار الغردقة الدولي اليوم، لتفقد الإجراءات الاحترازية المتبعة، بتفقد الكاميرات الحرارية في صالة الوصول الدولي التابعة لإدارة الحجر الصحي بالمطار .
وشرح الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، طريقة عمل الكاميرات الحرارية والتي بدورها تقوم بقياس درجة الحرارة خلال مرور الركاب من أمامها دون قياس درجة حرارة، كذلك يصدر منها إنذار في حالة مرور شخص لا يرتدي الكمامة.
كان وصل مساء اليوم لمطار الغردقة الدولي، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار، يرافقهم وفد من مراسلي الصحف الاجنبية لتفقد الاجراءات الاحترازية قبل عودة الرحلات السياحية بمطار الغردقة وكذلك متحف اثار الغردقة.
وبدأ وزير الطيران والسياحة بمرافقة وفد مراسلي الصحف الاجنبية بجولة داخل صالات المطار لمشاهدة الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ووضع علامات بارضيات الصالات وامام الكونترات المختلفة، كذلك كيفية الحفاظ علي التباعد الاحتماعي، وعمليات التعقيم التي تتم بمجرد وصول الطائرة لارض المهبط، وعملية تركيب كاميرات حرارية في المطار جديدة .
ومن المقرر أن ينتقل الوزيران بعد جولتهم بالمطار لجولة تفقدية داخل متحف اثار الغردقة الذي يعلن الوزير اليوم اعادة افتتاحة امام الجمهور، بعد تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة فيه وتحديد عدد الجمهور داخل الصالات كذلك كيفية التعامل مع العاملين بداخله .
وزير السياحة والطيران خلال تفقدهم جهاز الكاميرات الحرارية (1)
وزير السياحة والطيران خلال تفقدهم جهاز الكاميرات الحرارية (2)
وزير السياحة والطيران خلال تفقدهم جهاز الكاميرات الحرارية (3)
وزير السياحة والطيران خلال تفقدهم جهاز الكاميرات الحرارية (4)
وزير السياحة والطيران خلال تفقدهم جهاز الكاميرات الحرارية (5)
وزير السياحة والطيران خلال تفقدهم جهاز الكاميرات الحرارية (6)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة