والد أحد العائدين من ليبيا: علمت بوصول نجلى من خلال اتصال اليوم السابع

بنى سويف هانى فتحى

قال صلاح محمد أحمد من قرية كوم الرمل التابعة لمركز سمسطا نوب غرب محافظة بنى سويف، إنه لم يكن يعلم بوصول نجله سيد إلى أرض مصر سوى من اتصال اليوم السابع .

وقدم صلاح محمد احمد الشكر للرئيس السيسى الذى أمر بعودة المصريين الثلاثة والعشرين من ليبيا فى أسرع وقت ممكن، وأضاف صلاح محمد أحمد لـ"اليوم السابع"، نجلى سيد سافر إلى ليبيا للعمل عامل منذ 10 شهور، مشيرا إلى أنه علم بخبر اختطافه من خلال أولاده بعد مشاهدتهم له فى التلفزيون.

وتابع: صلاح محمد احمد سيد الشقيق الأصغرلأولادى الرجال بالإضافة إلى نجلى وليد والذى يعمل ليبيا أيضا وهو متزوج ولديهم خمسة أطفال ومستقر فى ليبيا منذ عام ونصف، بالإضافة إلى شقيقة محمد الذى يعمل فى السعودية.