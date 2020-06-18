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نقيب المحامين: صرف 125 ألف جنيه لنقيب السويس بسبب حادث سير كذب مفضوح

الخميس، 18 يونيو 2020 04:00 م
نقيب المحامين: صرف 125 ألف جنيه لنقيب السويس بسبب حادث سير كذب مفضوح رجائى عطية نقيب المحامين
كتب محمد السيد

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أكد رجائى عطية نقيب المحامين أنه ليس صحيحا بل هو كذب مفضوح، الادعاء بأنه تم صرف أي مبالغ  لسعيد حسن نقيب نقابة السويس الفرعية، بمناسبة حادث السير الذي ألم به في يوم 17/5/2020.

 

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أن ما ذكرته إحدى الدائبات على افتعال الأكاذيب، من أنه صرف لنقيب نقابة السويس الفرعية مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه من النقابة العامة، كذب صراح لا نصيب له بتاتا من الصحة، وسوف يتم اتخاذ اللازم قانونا لمساءلة الفاعلة عن جريمة القذف.

 

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قال من قبل إنه يتعرض لأذى شديد منذ أن تم انتخابه نقيبا للمحامين، مضيفا أن التطاول عليه بلغ حدودا لا يطيقها إنسان حتى دخلت فى بيته وأهل بيته، و أنه وصف بأقذع الأوصاف ولكن هذا ليس ما يشغله الآن ، و أن هذا التهجم كان يمكن أن يصرفه عن القيام بواجبه.

 

وأضاف رجائى عطية خلال كلمة له وجهها للمحامين، أنه جاء لخدمة المحامين و للنهوض برسالة و لكى يعيد الأمجاد إلى المحاماة ولتحسين صورة المحاماة فى عيون المجتمع و التى اتفقنا جميعا على أنها ساءت فى عيون الكثير، متابعا :" لم ينجو اى عمل قمت به أو اجتهدت فيه من انتقاد  و اعتراضات سخيفه".

 

وتابع رجائى عطية نقيب المحامين: "اجتهدت ووفرت كمامات جيدة لزملائى ، جيدة لأن الكمامات و المواصفات انواع ، و تم الاتفاق على توزيعها بسعر مراعى فيه الدعم الكافى و بعد ذلك فوجئت باعتراضات عجيبة الشكل"، وفيما يخص بتشكيل هيئة المكتب، نوه رجائى عطية إلى أنه أول شخص حريص على تشكيل هيئة المكتب حتى تتحمل عنه جزء من العبء الذى يحمله، و أن سبب عدم تشكيلها حتى الآن هو طلب التوافق حول تشكيلها .

 

 

 


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