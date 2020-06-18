اليوم السابع
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نقيب الفلاحين: لا نحتاج لاستيراد الأسماك بعد وصول الإنتاج لـ1.9 مليون طن

الخميس، 18 يونيو 2020 10:52 ص
نقيب الفلاحين: لا نحتاج لاستيراد الأسماك بعد وصول الإنتاج لـ1.9 مليون طن اسماك
كتب عز لنوبى

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طالب حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين بتعليق استيراد كافة انواع الاسماك المجمدة من الخارج ،   لافتا أنه وبعد انتشار المخاوف من ارتباط انتشار وباء كورونا  باسماك السلمون المستوردة وبعد ورود بعد التقارير العلمية التي اثبتت احتمالية أن يعيش فيروس كورونا علي اسطح الأغذية  المجمدة لمدة  تصل لـ3اشهر  فانه من الضروري التوقف عن استيراد كافة انواع الاسماك كاجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا .

 وقال  نقيب الفلاحين ، في بيان له اليوم الخميس، إننا لسنا بحاجه ماسة  لاستيراد الاسماك المحفوظة  حاليا فمعظم الاسماك المستوردة تطلب في أعياد شم النسيم  ، مضيفا   أن  انتاج مصر من الأسماك  المحلى وصل  لمليون و900 ألف طن اسماك سنويا وتعد مصر الدولة الاولي افريقيا والثامنة عالميا  في انتاج الأسماك. .ويمكننا بسهوله تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك إذا   اوقفنا تصدير الاسماك. واستكمال مخطط الانتاج السمكي .

وأضاف  نقيب    الفلاحين  ،  أن مصر تصدر الاف الاطنان  سنويا من اسماك الدنيس والقاروص واللوت وأنواع اخري إلي بعض الدول الأوربية والعربية  وتستورد اسماك الرنجة  والسردين والسلمون والماكريل ،   متابعا  أنه  تم  مصر  حققت نجاحا كبيرا في الفترة الاخيره في انتاج الاسماك من المزارع السمكية وقلصت الفجوة ما بين الانتاج و الاستهلاك إلي ما يقرب من15%.

جدير بالذكر أن الصين حذرت سكان بكين من تناول سمك السلمون اوشراء الماكولات البحرية المستوردة  واغلقت سوق الاسماك واوقفت شحنات السلمون المستوردة بعد الشكوك ان يكون السلمون المستورد السبب في انتشار كورونا في الفترة الأخيرة.

 


استيراد الأسماك

فيروس كورونا

انتاج الأسماك

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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