اليوم السابع
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نقابة الأطباء: دفعة تكليف 2020 تقدمت بطلب رسمى للقاء رئيس الوزراء لبحث أزمتهم

الخميس، 18 يونيو 2020 02:01 م
نقابة الأطباء: دفعة تكليف 2020 تقدمت بطلب رسمى للقاء رئيس الوزراء لبحث أزمتهم نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، أن وفدا من ممثلى أطباء التكليف، توجه اليوم الخميس، إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمى للقاء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم حل مشكلة حركة التكليف، إلا أنه تم إبلاغ الوفد بأن تقديم الطلبات حاليا مقتصر على الجهات الرسمية فقط، أما الطلبات الفردية يتم إرسالها عن طريق الفاكس، لذلك تم إرسال طلب المقابلة عن طريق الفاكس من مقر النقابة العامة للأطباء.
 
وأكدت نقابة الأطباء، فى بيان، أن المشكلة يمكن حلها سريعا بمجرد إقرار تكليف الأطباء على النظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات مما يفيد المنظومة الصحية بانضمام أطباء شباب جدد لتقديم الرعاية الطبية، كما تخشي النقابة من إزدياد وتيرة تقديم طلبات الغاء التكليف من الأطباء مما يضر بالمنظومة الصحية ونفقد اعضاء مهمين يحتاج اليهم الوطن  في هذا الوقت الحرج الذي نحتاج فيه لجميع الجهود.
 
وأضافت: وجاء بنص الخطاب الموجه لرئيس مجلس الوزراء كالتالي: نتقدم نحن ممثلوا أطباء دفعة تكليف مارس 2020 بطلب لقاء عاجل لحل أزمة التكليف التي لا تخفي عليكم، في خلال الشهور المنقضية فإن 7 آلاف طبيب تكليف بشري يعانون من تعنت وزارة الصحة ويقبعون خارج المنظومة الصحية لشهور محرومين من خدمة وطنهم والمساعدة في هذه الظروف الحرجة، إن وزارة الصحة تعتزم المضى فى تطبيق نظام أثبت عدم قابلية تطبيقه منذ شهور، ونحن أطباء التكليف سعينا إلى التحاور مع مسؤولي الوزارة مرارا وتكرارا و من قبل فتح حركة التكليف للوصول الي حل باسرع شكل مما يضمن أمان مستقبلنا وصحة المنظومة الطبية، إلا أننا لم نتلقى إلا كل التعنت والاستخفاف بسبعة آلاف طبيب فى هذا الوقت الحرج.
 
وأضافوا: أننا فى صدد مشكلة التكليف هذه لمدة 65 يوما، وها نحن على قرب إغلاق باب التظلمات فى تمام يوم 22 يونيو، بدون الوصول لأي حل مما يهدد بتنحية آلاف الأطباء عن العمل تحت ظل المنظومة الصحية في مصر، أننا نناشدكم بسرعة اتخاذ الإجراءات لحل هذه المشكلة، وتكليف هذه الدفعة على النظام القديم للتكليف المتعارف عليه لسنوات، فنحن فى أتم الاستعداد لخدمة هذا الوطن.

نقابة الاطباء

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