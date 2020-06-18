نتنياهو يتراجع عن إعادة فتح الاقتصاد الإسرائيلى لارتفاع عدد الإصابات بكورونا

كتب- هاشم الفخراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة اليوم الخميس، إنه مع الأسف بدأ فيروس كورونا في الانتشار من جديد في إسرائيل لذلك لن نأخذ خطوة إعادة فتح الاقتصاد من جديد ، على ضوء ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، وتابع نتنياهو: "في هذه المرحلة يوجد قضية الطيران، لكننا لا ننوي فتح اي شئ قريبا" وأضاف رئيس الحكومة :"يجب علينا خفض منحنى الإصابات من جديد ، وتنفيذ الخطوات المطلوبة لوقف هذا الارتفاع".

وأوضح رئيس الحكومة أن الخطوات ستشمل :"إغلاقات في مناطق لديها نسبة انتشار عالية" وشدد على أنه:"لايوجد ما نقوم به، يجب تغيير عادات الجمهور، وان لم ينجح هذا يجب القيام بخطوات شديدة اكثر، سنقوم بكل ما هو مطلوب لوقف استمرار انتشار المرض- كما قمنا في البداية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أن العدد الإجمالي لعدد وفيات كورونا بلغ 303 وعدد الإصابات بلغ 19,637.

وأوضحت الوزارة أمس الأربعاء، أنه تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات الليلة الفائتة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 303، وتسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19,637.

وأوضحت الوزارة أن من بين عدد الاصابات توجد 37 حالة خطيرة منهم 26 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 40 شخصًا حالتهم متوسطة، و3,798 حالتهم طفيفة، بينما تماثل 15,459 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين (الفعليين) هو 3,875 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 128 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 2,612 مصابًا للعلاج المنزلي، و428 مريضًا في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.