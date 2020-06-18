نائب محافظ المنيا يحيل طبيبة للتحقيق لتقصيرها فى الخدمة الطبية بمستشفيات مغاغة

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة علي مستشفيات مركز مغاغة، حيث شملت الجولة المستشفى المركزي ومستشفى الحميات، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، التي شكلها، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا ، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث تفقد خلال الجولة جميع أقسام المستشفى، وتابع سير العمل بالمستشفيات للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

واطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.

وقرر نائب المحافظ خلال جولته إحالة احدى الطبيبات بمستشفى مغاغة المركزى للتحقيق ، بناء على المذكرة التي أعدها مدير المستشفى، بسبب رفضها العمل ومغادرة الاستقبال، في ظل الظروف الراهنة.

ووجه نائب المحافظ بالتنسيق مع مديرية الصحة لنقل أحد أجهزة معامل التحاليل من إحدى المستشفيات الحكومية لدعم مستشفى حميات مغاغة، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للحضانات بالمستشفى المركزي، وموجهاً بضرورة تفعيل مركز المعلومات والاحصاء بكل مستشفى، لتسهيل عمليات أخذ العينات وتسجيلها، والتنسيق المستمر مع وحدة الوبائيات والترصد.

وكان محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، موكداً أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (1)



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (2)



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (3)



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (4)



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (5)



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (6)



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (7)



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (8)



نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية (9)