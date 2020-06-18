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نائبة رئيس لجنة مكافحة كورونا تكشف طرق استخدام البلازما فى برنامج "7×7"

الخميس، 18 يونيو 2020 10:22 م
نائبة رئيس لجنة مكافحة كورونا تكشف طرق استخدام البلازما فى برنامج "7×7" الدكتور جيهان العسال

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في حلقة جديدة من برنامج 7×7، تستضيف الإعلامية نشوي الشريف، الدكتور جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، في حوار تتحدث فيه عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا وطريقة انتشاره وطرق الوقاية منه، بجانب كيف أثر المخالطين في تزايد عدد الإصابات بكورونا، ومتى يمكن التوصل إلى لقاح لفعال للفيروس، بالإضافة إلى ملف بلازما الدم كطريقة فعالة للعلاج من الفيروس، لتؤكد أن العلاج ببلازما الدم لا يصلح لجميع المرضي، حيث لم يثبت إلى الآن صحتها 100 ٪، وتؤكد أن نهاية عام 2020 أو في الربع الأول من عام 2021 سيشهد اكتشاف لقاح لكورونا، وتفاصيل آخرى تجيب عنها في حواره .
  
 
ويذاع برنامج 7×7 أسبوعيا وتقدمه الإعلامية نشوى الشريف، وهو برنامج حواري يتيح للجمهور المشاركة في الحوار وإرسال أسئلتهم للبرنامج مكتوبة أو مصورة بالصوت والصور، برنامج 7×7،  من تقديم نشوي الشريف، وإعداد أحمد عرفة ومحمود جلال، ورئيس تحرير تنفيذي حسن مجدى، وإخراج شادي أبو الحسن.

نائبة رئيس لجنة مكافحة كورونا

استخدام البلازما

فيروس كورونا

اخبار كورونا

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