"مياه المنيا" تناقش توجيه الدعم القرى الأكثر احتياجا فى مشروع الحلول المتكاملة

حيث ناقش الاجتماع أخر المستجدات بالمشروع والتأكيد على توجية سبل الدعم للقطاعات الأكثر احتياجا بالشركة لكي يمكن الاستفادة منها في تحسين جودة المنتج والخدمة للمواطنين.

كما تم مناقشة سبل تطوير قطاع المعامل والجودة بالشركة وكيفية تقديم الدعم الفني ورفع مستوى جودة المنتج ، وفيما يخص القطاع التجاري تم مناقشة سبل الدعم الفني والتكنولوجى ورفع مستوى خدمة العملاء، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.