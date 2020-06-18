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"مياه المنيا" تناقش توجيه الدعم القرى الأكثر احتياجا فى مشروع الحلول المتكاملة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:44 م
"مياه المنيا" تناقش توجيه الدعم القرى الأكثر احتياجا فى مشروع الحلول المتكاملة اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه
المنيا -حسن عبد الغفار

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عقد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اجتماعا بوفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية.

حيث ناقش الاجتماع  أخر المستجدات بالمشروع والتأكيد على توجية سبل الدعم للقطاعات الأكثر احتياجا بالشركة لكي يمكن الاستفادة منها في تحسين جودة المنتج والخدمة للمواطنين.
 
كما تم مناقشة سبل تطوير قطاع المعامل والجودة بالشركة  وكيفية  تقديم الدعم الفني ورفع مستوى جودة المنتج ، وفيما يخص القطاع التجاري  تم مناقشة سبل الدعم الفني والتكنولوجى ورفع مستوى خدمة العملاء، تحت رعاية  المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.
 
وكانت الشركة  افتتحت أول برنامج تدريبى  اليكتروني بالشركة، وذلك بمشاركة شركات مياه المنيا ومياه وصرف الإسكندرية  ومياه القاهره وصرف القاهرة وأسيوط وقنا وأسوان.
 
 ويهدف التدريب الى مناقشة المعوقات التي تواجه الشركات فى تطبيق  برنامج الماستر الخاص بمتابعة أعمال الصيانة بالمحطات  بالشركة والشركات  التابعه وشرح كيفية اضافة قطع الغيار بالعمرات الجسيمه بالمحطات وذلك بمشاركة منسقى البرنامج بالشركات والدكتورياسر  حسنى مدير ادارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالقابضة ووفاء يوسف مدير عام التدريب بالقابضة والمهندس مدحت عبدالمجيد مدير  عام الإدارة الفنية للاصول بالقابضة وأحمد شاكر مسئول المتابعة والتدريب على برمجيات تخطيط الصيانة بالقابضة.
 
ويأتي هذا التدريب دعماً لسياسة التحول الرقمي الذي طبقته شركة مياه المنيا تطبيقاً لسياسة الدولة وما تتبناه خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه (1)
اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه (1)

اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه (2)
اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه (2)

اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه (3)
اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه (3)

اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه (4)
اجتماع وفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه (4)
 
 
 
 
 

 


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