موجز اليوم السابع..كواليس استعادة المصريين الـ23 المختطفين من ليبيا (فيديو)

تناول موجز "اليوم السابع"، الذى قدمته الزميلة شروق وجدى، وأعده الزميل أحمد عبد الهادى، كواليس وتفاصيل استعادة العمال المصريين الـ23 المختطفين من ليبيا.

وتضمن الموجز الإخبارى، نجاح أجهزة الدولة المصرية في إعادة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء أزمتهم، وأسفرت الاتصالات عن إطلاق سراحهم وتأمين وصولهم إلى البلاد، وسادت حالة من الفرحة العارمة، عقب عودتهم إلى أرض مصر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقدم الـ23 مصريًا المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، على مجهوداته فى عودتهم للبلاد.





كما عرضت النشرة استقبال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العمال المصريين العائدين من ليبيا والذى أكد إن الـ 23 مصريا جميعهم من محافظة بنى سويف، وقام بتوفير أتوبيسات لنقلهم إلى مقر إقامتهم فى محافظتهم .





كان الرئيس السيسي قد وجه كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير 23 مصريا العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء وإهانات تعرضوا لها على أيدي ميليشيات هناك، وتمت عملية العودة في أقل من 72 ساعة من انتشار الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وسلط موجز اليوم السابع الضوء ، على ما عبر عنه أهالى العمال العائدين عن سعادتهم وقال صلاح محمد والد أحد العمال العائين فى تصريحات لليوم السابع إن نجله سافر إلى ليبيا للعمل منذ 10 أشهر وعلم باختطافه من خلال الفيديو الذى انتشر وتوقع أنه لن يراه ثانية لكن أجهزة الدولة أثبتت أن المصري لا يهان فى الداخل أو الخارج .