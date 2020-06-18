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موجز اليوم السابع... الشائعات تطارد الفنانين وآخرهم المطربة أحلام وحسن الرداد

الخميس، 18 يونيو 2020 08:28 م
موجز اليوم السابع... الشائعات تطارد الفنانين وآخرهم المطربة أحلام وحسن الرداد حور محمد
كتب هدي أبو بكر

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تناول الموجز الفنى لـ "اليوم السابع"، الذى قدمته الزميلة حور محمد ، وأعده الزميل رامي نوار، موضوع الشائعات فى حياة المشاهير أو النجوم.

وتضمن الموجز عدد من الشائعات التى طالت الفنانين مؤخرا، من بينها ، شائعة الصلح بين المطربة أحلام والفنانة أصالة، حيث نفت أحلام وجود بوادر تصالح مع الفنانة أصالة ، واتهمت أحلام جمهور الأخيرة بفبركة "لايك" على أغنية أصالة الأخيرة باللهجة الخليجية، لإظهارها وكأنها معجبة بصوتها والأغنية.

بينما عبر الفنان حسن الرداد عن استيائه الشديد، من الأخبار المتداولة عن إنفصاله عن زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، حيث تداول رواد السوشيال ميديا خبر انفصالهم خلال الساعات الماضية، مما جعله ينشر تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" قائلاً: "  للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. بأقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".

كما تعرض الموجز الفنى ، لشائعة إصابة المطرب الكبير جورج وسوف، بفيروس كورونا وتدهور حالته، والتى رد عليها عبر حسابه علي تويتر :  قائلا ، "لما أصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول شو الإشاعة اليوم.. أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر.. أنا بصحة جيدة جدًا.

أيضا عرض الموجز شائعة خطوبة الفنانة الكبيرة سوسن بدر، التي طالتها بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة سوسن بدر بفستان خطوبة، وهو ما نفته الفنانة، قائلة ، "كذب طبعاً أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتى على انستجرام بلاش إشاعات سخيفة".

أما النجمة هيفاء وهبى ، فقد أشار الموجز إلى واقعة نفيها لما يتم تداوله حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن زواجها من أحد الأشخاص، والذى تقدم إلى المحاكم، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية.

 

 


الموجز الفنى لليوم السابع

شائعات الفنانين

شائعات تطارد الفنانين

الفنانة أحلام

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