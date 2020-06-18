ملحمة قيادة وشعب.. 20 إنجازا اقتصاديا تحققت فى السنوات الماضية "إنفوجراف"

كتب - أحمد يعقوب

رصدت وزارة المالية في تقرير بعنوان: «ملحمة قيادة وشعب»، 20 إنجازا تحققت خلال السنوات الماضية، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وأحرزت مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وإرادة شعبها العظيم، نجاحًا متفردًا فى إدارة الملف الاقتصادى، خلال الست سنوات الماضية؛ فاستحقت أن تكون نجمًا ساطعًا عالميًا فى الإصلاح الاقتصادى، كما وصفتها مديرة صندوق النقد الدولى.. ومن أبرز هذه الإنجازات:











