مقتل 4 أشخاص فى هجوم للمسلحين الأكراد بجنوب شرق تركيا

ديار بكر (رويترز)

قال مكتب حاكم إقليم شرناق التركى، إن 4 عمال لقوا حتفهم عندما فجر مسلحون أكراد عبوة ناسفة أصابت شاحنة صغيرة لدى مرورها فى الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد .

وأضاف المكتب فى بيان أن الانفجار وقع فى منطقة سلوبى قرب الحدود مع العراق وسوريا بينما كانت الشاحنة تنقل الوقود الذى يستخدمه عمال بناء الطرق.

وذكر أن القنبلة زرعها وفجرها مسلحو حزب العمال الكردستاني، وحمل الحزب، الذى تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منظمة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية فى عام 1984 فى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتركز فى جنوب شرق تركيا.

وتستهدف أنقرة بانتظام حزب العمال الكردستانى فى جنوب شرق البلاد الذى تسكنه أغلبية كردية وفى شمال العراق حيث تتمركز الجماعة، وبدأت تركيا يوم الثلاثاء عملية جديدة ضد أهداف للجماعة فى شمال العراق حيث نفذت طائرات حربية ضربات جوية.