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مقتل شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحى العرب ببورسعيد

الخميس، 18 يونيو 2020 01:25 ص
مقتل شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحى العرب ببورسعيد جثه -ارشيفية
بورسعيد محمد فرج

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لقى منذ قليل شاب مصرعه بحى العرب ببورسعيد، فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء وأصيب آخر بكدمات وجروح بالأنف وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق  .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية إخطار من شرطة مباحث قسم شرطة العرب يفيد بمقتل "م ا ح" 22 سنة بعدة طعنات وإصابة آخر يبلغ من العمر 52 سنة بكدمات متفرقة بالجسم وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السلام.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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