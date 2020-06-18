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مطالبات برلمانية عراقية برد قوى وحاسم على الاعتداءات التركية

الخميس، 18 يونيو 2020 10:47 ص
مطالبات برلمانية عراقية برد قوى وحاسم على الاعتداءات التركية البرلمان العراقى
كتب أحمد عرفة

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أكد النائب العراقى على البعيجى أن الرد على تركيا يجب أن يكون أقوى من فعلتها، فى إشارة إلى عمليتها العسكرية شمالى العراق، وفقا لموقع روسيا اليوم، حيث قال النائب العراقى إن الاعتداء التركى وانتهاك السيادة العراقية من قبل الأتراك ليس الأول بل تكرر كثيرا بسبب صمت وضعف الرد الحكومى على تركيا، لذلك تمادت كثيرا بعدوانها على الأراضى العراقية وهذا الأمر خطير جدا ولا يمكن السكوت عنه.

وطالب النائب العراقى الحكومة العراقية بتحديد موقفها من هذا الاعتداء والانتهاك للسيادة العراقية، متسائلا: لماذا هذا السكوت والرد الخجول ضد تركيا، هل القصف بعلمها أو دون علمها، لذلك يجب أن تبين موقفها أمام الشعب الذى أقسمت على حماية أرضه وسمائه ومائه، وأين القسم الذى رددته الحكومة بحماية البلد.

ولفت النائب العراقى إلى ضرورة أن يكون للحكومة العراقية رد قوى وحازم ضد انتهاكات تركيا للأراضى العراقية وأن تبتعد عن البيانات الخجولة أو استدعاء السفير لتسليمة مذكرات احتجاج، لأن ما قامت به تركيا عدوان سافر آثم ويجب أن يكون الرد عليه أقوى من فعلتها حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى.


تركيا

العراق

البرلمان العراقى

اعتداء تركيا

على البعجى

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