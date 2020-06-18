اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 326 عالقا قادمين من السعودية والأردن

الخميس، 18 يونيو 2020 03:30 م
مطار القاهرة يستقبل 326 عالقا قادمين من السعودية والأردن مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة عصر اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين سيرتهما شركة مصر للطيران وإحدى شركات الطيران العربية وعلى متنهما 326 عالقا من المصريين بالخارج.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن رحلة مصر للطيران القادمة من عمان وصلت وعلى متنها 150 راكبا، كما وصلت رحلة أخرى تتبع إحدى شركات الطيران العربية قادمة من جده وعلى متنها 176.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يوما.

 

وأعلنت سلطة الطيران المدنى عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


أخبار المطار

إجلاء عالقين

السعودية

الأردن

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