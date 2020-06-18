اليوم السابع
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مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتصنيع سيارات كهربائية بشركة النصر

الخميس، 18 يونيو 2020 01:54 م
مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتصنيع سيارات كهربائية بشركة النصر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب ــ عبد الحليم سالم

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وقعت مصر والصين اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتصنيع سيارات كهربائية في شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشهد توقيع المذكرة بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات، وبين شركة دونج فينج الصينية، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وممثلي الجانب الصينى.

 وذكر مصدر بقطاع الأعمال العام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مذكرة التفاهم التى تم  توقيعها تأتى بعد جلسات المباحثات التى عقدها وزير قطاع الأعمال العام ، مع مسئولى الشركة الصينية العام الماضى  سواء فى القاهرة أو فى الصين، حيث تم الاتفاق خلال على أهم المحاور التي سيتم تضمينها في مذكرة التفاهم بين الجانبين، على أن يعقب ذلك إعداد دراسة جدوى مبدئية من قبل القابضة للصناعات المعدنية في ضوء المعلومات والبيانات التي تعهد الجانب الصيني بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات، وما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة دونج فينج.

وبحسب المصدر، من المنتظر أن يكون مصنع السيارات الجديد مخصصا للسوق المحلى وللتصدير إلى مختلف الدول بحيث تتحول مصر لمركز لتصنيع السيارات الكهربائية بأنواع مختلفة.

يشار إلى أنه سبق وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات موسعة مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

 وأكد هشام توفيق، أن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتي تعد إحدى الشركات العريقة في محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

وكان وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، زار في ديسمبر 2019 ، شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إطار تفعيل نتائج زيارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى الصين في سبتمبر 2019 ، لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.

 

 


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