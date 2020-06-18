اليوم السابع
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مصر لا تنسى أبناءها.. إعادة 23 مصريًا محتجزًا فى ليبيا (فيديو)

الخميس، 18 يونيو 2020 10:00 ص
مصر لا تنسى أبناءها.. إعادة 23 مصريًا محتجزًا فى ليبيا (فيديو) عودة المصريين من ليبيا

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عاد إلى أرض الوطن 23 مصريا ينتمون لمحافظة بنى سويف، كان قد تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى كافة الأجهزة المعنية بضرورة التدخل وإنهاء الأزمة وإعادتهم لمصر سالمين آمني.

 

شاهد تفاصيل القصة كاملة من خلال الفيديو التالى..

 

 

 

 

 


ليبيا

المصريين العائدين من ليبيا

المصريين

بنى سويف

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