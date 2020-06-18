مصر لا تنسى أبناءها.. إعادة 23 مصريًا محتجزًا فى ليبيا (فيديو)

عاد إلى أرض الوطن 23 مصريا ينتمون لمحافظة بنى سويف، كان قد تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى كافة الأجهزة المعنية بضرورة التدخل وإنهاء الأزمة وإعادتهم لمصر سالمين آمني.

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