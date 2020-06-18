مصر تقدم مساعدات طبية إلى بوروندى

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قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية شحنة مساعدات مكونة من معدات طبية وجراحية وأدوية إلى بوروندى.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان اليوم الخميس أن مراسم تسليم المساعدات جرت بحضور الدكتور عبير بسيونى رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، والدكتور جيروم نييونيجو Jérôme NIYUNGEKO مدير المستشفى المصرى البوروندى فضلاً عن ممثلين عن وزارتى الخارجية والصحة البورونديتين وعدد من الإعلاميين المحليين.



وأعرب مدير المستشفى عن الشكر للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هذه المساعدات ودعمها لعمل المستشفى التى تخدم جنوب بوروندى بأكمله، فضلاً عن كونها مقصداً طبياً هاماً لكافة المواطنين البوروندية بالنظر إلى كفاءة خدماتها الطبية.



من ناحيتها، أشارت السفيرة المصرية إلى ما تعكسه المساعدات من اهتمام مصر المستمر بتعزيز علاقاتها مع بوروندى بشكل عام، ومواصلة دعمها قطاع الصحة البوروندى بشكل خاص.