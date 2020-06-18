مصرع 13 فى انهيار أرضى بساحل العاج

كتب محمد جمال

أعلن حامد باكايوكو وزير الدفاع في ساحل العاج، أن انهيارا أرضيا وقع فى ضواحي مدينة أبيدجان الرئيسية بسبب الأمطار الغزيرة، أودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الانهيار وقع فى الضواحى الشمالية للمدينة حيث شهدت بعض الأحياء أمطارا غزيرة بين 12 و15 يونيو.

وقال اميدو سايلا رئيس بلدية أنياما، بحسب "روسيا اليوم" إن عدد الضحايا سيرتفع على الأرجح، وأضاف: "قد ترتفع الحصيلة مع استمرار البحث وربما سنجد ما لا يقل عن 20 قتيلا نتيجة للانهيار الأرضي لأنه لا تزال هناك منازل كثيرة لم نفحصها".

والانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة في أبيدجان خلال موسم الأمطار، الذي يستمر من أبريل حتى أكتوبر، وتودي عادة بحياة سكان التجمعات العشوائية على سفوح التلال.