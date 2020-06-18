لقى شخص مصرعه، ومازال ثلاثة آخرون فى تعداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة ضربت مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الخميس - أن هطول الأمطار الذي استمر بين يومي الثلاثاء والأربعاء بنسبة تجاوزت 323 ملم، يعتبر الأكثر غزارة في المقاطعة منذ بدء موسم الفيضانات هذا العام، ما أدى إلى اجتياح الأمطار الغزيرة أجزاء كبيرة من المقاطعة، وقطع العديد من الطرق وتدمير منازل ومحاصيل.. ولا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة جارية.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين،أعلنت عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 28 حالة إصابة جديدة منها 24 إصابة محلية و4 حالات وافدة،ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 83 ألفا و293 شخصا وظل عدد الضحايا دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات المحلية جاءت بواقع 21 حالة في بكين وحالتين في مقاطعة خبي وحالة واحدة في بلدية تيانجين، فيما تم تسجيل ثلاث حالات جديدة يشتبه في إصابتها بالمرض في بكين .. مضيفة أن 15 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و394 شخصا، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1860 خرج منها 1769 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.
وتابعت اللجنة أن 5 آلاف و220 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالون تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 153 شخصا منها أمس، كما تم تسجيل 8 حالات جديدة دون أعراض بينها حالتان وافدتان من الخارج، مشيرة إلى أن 111 حالة دون أعراض بينهم 63 حالة وافدة من الخارج ما تزال تخضع للملاحظة الطبية.
وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1120 حالة إصابة بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و445 إصابة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1071 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و434 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.
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