بكين (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه، ومازال ثلاثة آخرون فى تعداد المفقودين، جراء أمطار غزيرة ضربت مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم الخميس - أن هطول الأمطار الذي استمر بين يومي الثلاثاء والأربعاء بنسبة تجاوزت 323 ملم، يعتبر الأكثر غزارة في المقاطعة منذ بدء موسم الفيضانات هذا العام، ما أدى إلى اجتياح الأمطار الغزيرة أجزاء كبيرة من المقاطعة، وقطع العديد من الطرق وتدمير منازل ومحاصيل.. ولا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة جارية.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين،أعلنت عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 28 حالة إصابة جديدة منها 24 إصابة محلية و4 حالات وافدة،ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 83 ألفا و293 شخصا وظل عدد الضحايا دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.