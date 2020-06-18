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الخميس، 18 يونيو 2020 05:46 م
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مصرع شاب غرقا فى ترعة قرية الفرستق بالغربية

الخميس، 18 يونيو 2020 05:20 م
مصرع شاب غرقا فى ترعة قرية الفرستق بالغربية غريق - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، غرقا فى ترعة قرية الفرستق بدائرة مركز بسيون التابعة لمحافظة الغربية، بسبب ماكينة الرى خلال تصليحها.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير، مدير أمن الغربية إخطارًا مأمور مركز شرطة بسيون يفيد مصرع شاب فى العقد الثانى من العمر، غرقا فى ترعة قرية الفرستق، وتم نقله إلى مستشفى بسيون المركزى .

وعلى الفور انتقل الرائد محمد عمارة معاون مباحث مركز بسيون وقوات من اللشرطة إلى مكان الحادث وتبين أن الشاب يدعى "محمد. ا. ح" يبلغ من العمر 26 سنة، مقيم بقرية الفرستق، وأثناء اصلاحة ماكينة الري، سقط فى ترعة القرية وجرفة التيار لعدم قدرتة على السباحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان الأهالى عثروا على جثة لسيدة مجهولة الهوية تطفو أعلى بحر قرية محلة الزيات التابع لدائرة مركز سمنود فى محافظة الغربية، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من شرطة النجدة تفيد بعثور الأهالى على جثة لسيدة تطفو أعلى البحر الواقع بين محلة زياد وكوبرى عماشة، وانتقلت قوات الانقاذ النهرى إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة مرتدية كامل ملابساها ولا يوجد معها أى أثبات شخصية ولا يوجد أثار عنف على جسدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى لتحديد أسباب الوفاة ووجود شبه جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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