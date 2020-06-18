اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مشروع قانون بالكونجرس لمنع ترامب من سحب قوات من ألمانيا

الخميس، 18 يونيو 2020 08:39 م
مشروع قانون بالكونجرس لمنع ترامب من سحب قوات من ألمانيا الكونجرس وترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي مشروع قانون اليوم الخميس لوقف خطة الرئيس دونالد ترامب لسحب 9500 جندي من ألمانيا وذلك بمنع‭ ‬تمويل سحب القوات الأمريكية من أوروبا دون موافقة الكونجرس.

وطرح مشروع القانون النائب إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والسناتور الديمقراطي البارز بمجلس الشيوخ بوب مينينديز.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه سيقلص عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا إلى 25 ألفا ردا على تخلف برلين عن الوفاء بهدف الانفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي. كما اتهمها باستغلال الولايات المتحدة تجاريا.

وسيكون تقليص عدد القوات تعنيفا هائلا لشريك تجاري كبير للولايات المتحدة وقد يضر بالثقة في إحدى الركائز الأساسية للأمن الأوروبي وهي دفاع القوات الأمريكية عن دول حلف الأطلسي في وجه أي عدوان روسي.

وقال إنجيل في بيان "القرار الكارثي للرئيس ترامب بسحب آلاف الجنود وخفض سقف القوة الإجمالية في ألمانيا يعرض أمننا القومي للخطر".

وأضاف أن مشروع القانون المطروح " سيمنع الإدارة من تنفيذ هذه السياسة الكارثية".

 

 


ترامب

الكونجرس

امريكا

المانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة