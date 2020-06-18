مشروع قانون بالكونجرس لمنع ترامب من سحب قوات من ألمانيا

قدم أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي مشروع قانون اليوم الخميس لوقف خطة الرئيس دونالد ترامب لسحب 9500 جندي من ألمانيا وذلك بمنع‭ ‬تمويل سحب القوات الأمريكية من أوروبا دون موافقة الكونجرس.

وطرح مشروع القانون النائب إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والسناتور الديمقراطي البارز بمجلس الشيوخ بوب مينينديز.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه سيقلص عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا إلى 25 ألفا ردا على تخلف برلين عن الوفاء بهدف الانفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي. كما اتهمها باستغلال الولايات المتحدة تجاريا.

وسيكون تقليص عدد القوات تعنيفا هائلا لشريك تجاري كبير للولايات المتحدة وقد يضر بالثقة في إحدى الركائز الأساسية للأمن الأوروبي وهي دفاع القوات الأمريكية عن دول حلف الأطلسي في وجه أي عدوان روسي.

وقال إنجيل في بيان "القرار الكارثي للرئيس ترامب بسحب آلاف الجنود وخفض سقف القوة الإجمالية في ألمانيا يعرض أمننا القومي للخطر".

وأضاف أن مشروع القانون المطروح " سيمنع الإدارة من تنفيذ هذه السياسة الكارثية".