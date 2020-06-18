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"مستثمرى العاشر": تشغيل مبنى استقبال حالات اشتباه كورونا الأحد المقبل

الخميس، 18 يونيو 2020 12:00 ص
"مستثمرى العاشر": تشغيل مبنى استقبال حالات اشتباه كورونا الأحد المقبل أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان
كتب: مدحت عادل

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أكد أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه من المقرر افتتاح المبنى المخصص لفحص حالات الاشتباه بفيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد يوم الأحد المقبل، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تجريها الجمعية من أجل التعايش مع فيروس كورونا فى الفترة المقبلة.

وقال أيمن رضا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من مراجعة كافة الإجراءات المطلوبة قبل التشغيل الفعلى اليوم الأربعاء، فى حضور وكيل وزارة الصحة وعدد من ممثلى الجهات المعنية، مشيرا إلى أن المبنى الجديد مجهز بـ15 سرير للكشف على الحالات المشتبه فيها من بين العاملين فى المصانع أو المواطنين قاطنى العاشر، بحيث يتم الكشف على الحالات المشتبه فيها والتصرف وفقا للتشخيص الصحيح.

وأضاف رضا، أن المبنى مكون من 3 طوابق، ويحتوى على معمل للتحاليل وآخر منفصل للأشعة بالإضافة إلى سكن مجهز للإعاشة للأطباء والممرضين للعمل على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أن المبنى مجهز وتم تسليمه لوزارة الصحة والتى تولت مسؤولية توفير الأطقم الطبية، بينما تولت جمعية المستثمرين مهمة توفير كافة المعدات والأجهزة الطبية وسبل الوقاية بقيمة مليونى جنيه عن طريق تبرعات المستثمرين.

وأوضح أيمن رضا، أن وكيل وزارة الصحة تسلم المبنى اليوم بعد اكتمال التجهيزات، ومن المقرر بدء استقبال المواطنين يوم الأحد المقبل.

 


العاشر من رمضان

كورونا

اخبار الاقتصاد

جمعية المستثمرين

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