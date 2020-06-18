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مساعد وزير التنمية المحلية: خدمات المحليات الإلكترونية ستكون متاحة خلال شهرين

الخميس، 18 يونيو 2020 10:44 م
مساعد وزير التنمية المحلية: خدمات المحليات الإلكترونية ستكون متاحة خلال شهرين الدكتور خالد قاسم
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، نحن نعمل منذ عامين مع وزارة التخطيط على تدريب الكوادر البشرية على التكنولوجيا لتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: وسيتم تطبيق الإجراءات والتدابير لمواجهة كورونا وإطلاق بوابة المحليات الإلكترونية ومن هذه الخدمات تجديد التراخيص وترخيص المحلات بالأسواق والتصالح عن المحاضر والتنازل عن الرخص وتحويل المباني من محلية إلى تجارية او تصريح بتركيب مصاعد ومطابقات صلاحية المبنى .

وتابع: كل هذه الخدمات ستكون متاحة خلال شهرين وبالتعاون مع هيئة البريد سيتم تطوير الخدمات المتاحة بحيث تطلب الخدمة وتأتى المستندات على البريد حتى باب المنزل ويتم السداد عبر وسائل الدفع الرقمية.

 


المحليات

التراخيص

الخدمات الإلكترونية

الدكتور خالد قاسم

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