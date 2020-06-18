مساجد مكة تفتح أبوابها للمصلين فجر الأحد المقبل بعد إغلاق 3 أشهر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت المملكة العربية السعودية فتح مساجد مكة المكرنة، وبحسب صحيفة سبق السعودية تبدأ مساجد مكة في فتح أبوابها الأحد المقبل، لاستقبال المصلين بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، قد بدأت في الثامن من شهر شوال الجاري في فتح المساجد والجوامع في مناطق ومحافظات المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، التي تقرر أن تبدأ استقبال المصلين في التاسع والعشرين من شهر شوال الجاري، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، ما لم يطرأ طارئ من الوزارة.

وأعدت فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً في الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة؛ جميع مساجد وجوامع العاصمة المقدسة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ لاستقبال المصلين في أول صلاة وهي صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في مساجد مكة؛ السجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها.

وقامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسات لصيانة ونظافة وتشغيل المساجد والجوامع بمكة المكرمة، والتي بدورها القيام بالتعقيم المستمر منذ إيقاف الجمعة والجماعة.

ولا يزال العمل متواصلًا على تنفيذ المبادرة التطوعية الاجتماعية في مساجد مدينة مكة المكرمة، بمشاركة عدة جهات، ومن بينها إدارة التطوع البلدي التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.