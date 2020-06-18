اليوم السابع
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مرفق الكهرباء: أسعار الشرائح فى العدادات مسبوقة الدفع لا تختلف عن العادية

الخميس، 18 يونيو 2020 02:48 م
مرفق الكهرباء: أسعار الشرائح فى العدادات مسبوقة الدفع لا تختلف عن العادية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع لا تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية بعكس ما يعتقده الكثير من المواطنين، وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد ، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي: 1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38  قرش بدلا من 30 قرش ) 2- الشريحة الثانية من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   ) 3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا ) 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا  ) 5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا  ) 6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش) 7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   118 قرشًا). 8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)


الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار شرائح الكهرباء

العداد مسبوق الدفع

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