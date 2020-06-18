اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة المحلة تراقب التزام السائقين بارتداء الكمامة.. صور

الخميس، 18 يونيو 2020 04:34 م
مدينة المحلة تراقب التزام السائقين بارتداء الكمامة.. صور محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراقب مدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، اليوم، التزام السائقين والركاب بقرارات ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

و شدد رئيس الحي على السائقين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامه وأشاد بالتزام الكثير من المواطنين بارتداء الكمامه ، مناشدا بعض المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامه وعدم احقيتهم فى استخدام وسائل المواصلات دون ارتداء الكمامة.

فيما نفذ حى ثانى المحلة الكبرى  حملة لإصلاح أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة منشية البكرى وشارع المدارس ومنطقة سكة وفتى العمومى وشارع الجمهورية العمومى تحت إشراف جهاز الإنارة بالحى.

كما قام جهاز النظافة برئاسة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية برفع القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية بمنطقة نايف خلف شركة طنطا للزيوت والصابون وطريق كورنيش ترعة القاصد بعد قيام الأهالى بإلقاء القمامة بطول الكورنيش أمام الشركة.

كان عدد كبير من الأهالى قد طالبوا المسئولين التنفيذيين بالحى بالتنسيق مع مجلس مدينة طنطا بضرورة رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والمخلفات الموجودة بشارع نايف عماد وأمام فرع كهرباء مركز طنطا وشارع الكورنيش أمام شركة الزيوت والصابون كما طالب الأهالى بضرورة رفع القمامة التاريخية من على آلكوبرى الموجود أمام مرور الطريق السريع والتى يتم القاؤها على الكوبرى وترعة القاصد يوميا.

متابعة التزام السائقين بارتداء الكمامات
متابعة التزام السائقين بارتداء الكمامات

 

متابعة التزام السائقين
متابعة التزام السائقين

 


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

المحلة الكبرى

حي ثان المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة