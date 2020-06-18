مديرة تعليم "بنى سويف" لطلاب الثانوية: اعتبروا اللجنة غرفة بمنزلكم وحمايتكم مسئوليتنا

بنى سويف أيمن لطفى

أكدت سهام يوسف مديرة مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، على الانتهاء من الإجراءات الإحترازية والوقائية التى شملت تركيب بوابات التعقيم الذاتي، علاوة على تطهير 52 لجنة أساسية و8 إحتياطى أكثر من مرة، انتطارا لتعقيمها للمرة الأخيرة من خلال الشركة المتعاقدة مع الوزارة، وغلقها لحين فتحها صباح يوم الأحد القادم الحادى والعشرين من شهر يونيه الجاري، لاستقبال طلاب الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة والبالغ عددهم 20 ألف طالب وطالبة، كما تم تعقيم استراحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ومراقبى اللجان وتشمل استراحتين " مدرستين" بكل إدارة تعليمية بالمراكز السبع الإدارية، كما تم توفير سريرين أو ثلاثة أسرة على الأكثر بكل فصل، مع وجود سرير منفرد أيضا، وكذلك ثلاجات ومطابخ مجهزة بجميع اللجان.

وأضافت سهام يوسف فى تصريحات صحفية: " نتمنى جميعا التفوق لابناءنا الطلاب واتصال الوزير بهم لتهنئتهم بالحصول على الدرجات النهائية وتصنيفهم ضمن أوائل الجمهورية خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا، لذلك أطالب أولياء الأمور بتوفير المناخ المناسب والهدوء لأبنائهم وإبعادهم عن الضغط العصبى والنفسى داخل المنازل خلال الأيام القليلة القادمة، وابعث برسالة طمأنينة إلى الطلاب وأولياء أمورهم وليعتبروا أن اللجنة هى غرفة بالمنزل، والمراقبين هم آباءهم، ولن يمكث الطلاب داخل اللجان سوى ساعتين أو ثلاثة بإجمالى عشرين ساعة طوال تسعة أيام هى مدة الامتحانات وتامينهم والحفاظ عليهم، وكذلك المراقبين مسؤوليتنا، ولذلك يجب ألا يرافق أولياء الأمور أبناءهم الطلاب إلى اللجان، ثم يمكثون أمام المدارس انتطارا لخروجهم، فالطلاب عقب إنتهاء الامتحانات وإعلان النتائج سيلتحقون بكليات الجامعة فهل يسمح الطلاب وقتها لاباءهم باصحابهم إلى الكليات، لذلك يجب على أولياء الأمور إتاحة الفرصة لابناءهم لكى يعتمدون على أنفسهم " .

وتابعت سهام يوسف: سوف يدخل الطلاب من بوابات التعقيم التى تم تركيبها على مدخلين بكل لجنة لتحقيق السيولة ومنع التكدس وتأخر الطلاب، مع وجود ثلاثة كواشف بكل لجنة لقياس الحرارة ثم يحصل الطالب على مستلزمات الوقاية الشخصية قبل دخوله للجنة التى لا يزيد عدد طلابها عن 14 طالبا بينهم مسافات ومباعدة بإشراف من رئيس اللجنة والمراقب الأول، ويصل عدد المراقبين المنتدبين من خارج المحافظة إلى 104 مراقبا بالاضافة إلى مراقبى اللجان من معلمى مدارس المحافظة.

وأشارت سهام يوسف إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الأمن، لتأمين اللجان والاستراحات والتموين لتوفير الإعاشة للمراقبين و الإسعاف لتوفير سيارة أمام كل لجنة، وكذلك الصحة والتأمين الصحى لتوفير طبيب وزائرة صحية للتعامل مع الطواريء ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والمراقبين، علاوة علي وجود غرف عمليات بالمحافظة والمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ورصد فاعليات الامتحانات وأحداثها بالتنسيق مع الغرفة الرئيسية بالوزارة.

وأضافت أنها ستعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين من خارج المحافظة، وكذلك المراقبين من أبناء المحافظة لابلاغهم تعليمات الوزير ومساعده والخاصة بآليات المراقبة، وكذلك إرتداءهم والطلاب الواقيات الشخصية، مع استخدام العصا وأدوات منع الغش، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب ليتمكن الطلاب من الإجابة على الأسئلة وأداء الامتحانات دون حدوث ما يعكر الصفو وسير الامتحانات.



مديرة تعليم بنى سويف (1)



مديرة تعليم بنى سويف (2)



مديرة تعليم بنى سويف (3)