اليوم السابع
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مخابرات الجيش اللبنانى تضبط إرهابيا من تنظيم داعش

الخميس، 18 يونيو 2020 04:46 م
مخابرات الجيش اللبنانى تضبط إرهابيا من تنظيم داعش الجيش اللبنانى
أ ش أ

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ألقى جهاز مخابرات الجيش اللبنانى القبض على إرهابى من عناصر تنظيم (داعش) شارك فى تنفيذ عمليات قتالية استهدفت وحدات القوات المسلحة، وأحاله إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم /الخميس/ - أن مخابرات الجيش ألقت القبض على الإرهابى المطلوب فى مدينة "عرسال" بمحافظة بعلبك الهرمل شمالى شرق البلاد، وذلك بموجب مذكرات ضبط وإحضار متعددة صادرة عن سلطات التحقيق القضائية.


وأضاف البيان أن الإرهابى المضبوط يترأس مجموعة تابعة لتنظيم "داعش"، وأنه شارك فى استهداف وحدات الجيش فى عرسال، وكان يتواصل مع إرهابيين فى مناطق مختلفة، ونفذ عمليات إطلاق نار باتجاه مواطنين، كما كان يقوم بالإتجار فى الأسلحة الحربية وسرقة السيارات، لافتة إلى أنه عُثر فى منزله على نفق يمتد من داخل المنزل إلى خارجه، وبداخله أسلحة حربية وذخائر ومتفجرات.


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لبنان

أخبار لبنان

داعش

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