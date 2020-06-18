محافظ مطروح : الأولوية لفحص تراخيص الترميم والتدعيم.. صور

مطروح حسن مشالى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية النظر بعين الإعتبار لكافة عوامل الاستقرار ومراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الخاصة لأهالى محافظة مطروح مع الحرص على الحفاظ على هيبة الدولة واحترام القانون .

جاء ذلك خلال حضور محافظ مطروح اجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء والترميم والتدعيم المشكلة برئاسة نائب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وممثلى كافة الجهات المعنية أعضاء اللجنة .

و وجه محافظ مطروح بأن الأولوية الأولى فى الفحص لتراخيص الترميم والتدعيم حتى يتسنى للمواطنين أصحاب تلك التراخيص إنهاء أعمال الصيانة الدورية إستعداداً لموسم الصيف الحالى مع أهميته كمصدر اقتصادى ورزق لهم.

يعقب ذلك على الفور البدء فى فحص ومراجعة تراخيص البناء الجارية ومراجعة الاشتراطات البنائية القانونية، وأهمها قيد الإرتفاع والجراجات وخطوط التنظيم والنسبة البنائية المعتمدة للتصديق على كل حالة على حدة على أن تعقد اللجنة دورياً كل أسبوع لنهو كافة المراجعات، مشيدا بإلتزام مجلس مدينة العلمين بتجميع وتسليم ملفات التراخيص إلى الأمانة الفنية باللجنة.

كما أكد محافظ مطروح أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة لا يألوا جهدا فى سبيل وضع مصلحة المواطن المطروحى نصب عينيه والعمل على تلبية المطالب الخاصة به فى كافة المجالات تحقيقا للاستقرار النفسى والاجتماعى له مع أهمية الحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ القانون .