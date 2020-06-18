اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتابع حملات الرقابة ضد المتلاعبين فى السلع ومواد التعقيم

الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 م
محافظ كفر الشيخ يتابع حملات الرقابة ضد المتلاعبين فى السلع ومواد التعقيم جانب من الحملات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، استمرار تكثيف حملات الرقابة ضد المتلاعبين في السلع ومواد التطهير والتعقيم بالمحافظة، وذلك يأتي في إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كذا منع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وفي إطار مكافحة عمليات الغش والتدليس في ظل الظروف الراهنة؛ تمكنت مباحث التموين، برئاسة العقيد محمد دومة، بالتنسيق مع إدارة التموين ببرج البرلس، من ضبط مصنع غير مرخص بالمدينة الصناعية ببلطيم، لصناعة الكمامات الواقية ، يحتوي على 250 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية، لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلي تواجد كميات كبيرة من الأقمشة والأربطة، والعبوات، والماكينات المستخدمة في الإنتاج، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع ومواد التطهير والتعقيم بالمحافظة، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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كفر الشيخ

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