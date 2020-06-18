محافظ جنوب سيناء يجتمع بالمجموعة الإقتصادية لمتابعة تنفيذ المشروعات

جنوب سيناء : فايزة مرسال - محمد حسين

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم إجتماع المجموعة الإقتصادية بالمحافظة والتي تضم الإدارات المالية بديوان عام المحافظة بحضوراللواء نادر عشماوي سكرتيرعام المحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، ومديرعام المديرية المالية، ومديرعام الشئون القانونية ومديري الإدارات المالية المعنية والتخطيط العام في إطارالإجتماعات الدورية الإسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات علي أرض محافظة جنوب سيناء.

واوضح بيان لمحافظة جنوب سيناء ، انه استعرض المحافظ خلال الإجتماع موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 والتي بلغت نسبة التنفيذ الفعلي لها 100 % ووجه المحافظ زيادة مشروعات الطرق الداخلية بجميع المدن بخطة العام المالي 2020 / 2021 وبلغت التكلفة التقديرية لها 150 مليون جنيه علي مستوي المحافظة.

كما قرر المحافظ موعداً نهائياً للإنتهاء من المشروعات بمدينة طور سيناء يوم 23 من شهر يوليو من العام الجاري قبيل أجازة عيد الأضحي المبارك وهي ممشي أهل مصر، وطريق الكورنيش، وطريق حمام موسي، وتوسعات ورصف طريق النادي، وملعب الشرطة، وشارع 306 بطور سيناء .. وقال المحافظ أن أهالي طور سيناء سيقضون عيد الأضحي المبارك هذا العام في مدينة طور جديدة بعد إفتتاح تلك المشروعات الضخمة بها التي ستغير وجه مدينة الطور.

كما وجه المحافظ بعقد عدة ورش عمل خلال هذا الشهر في مجال العقود واستلام المشروعات والمتابعة للمشروعات لرفع كفاءة العاملين وتدريبهم في إطارالهيكلة الشاملة والتحديث ولنقل الخبرات ورفع مستوي العاملين بالمحافظة.

وسبق وترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم إجتماع المتابعة الدوري بحضوراللواء نادر حنفي عشماوي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وبحضور اللواء محمد مصطفي مساعد مديرالأمن ورؤساء المدن وعدداً من مديري المديريات المعنية والادارات بالديوان العام.

إستهل المحافظ الاجتماع بالترحيب بقيادات المحافظة الجديدة السكرتير العام المساعد ورؤساء مدن دهب ونويبع بناءً علي الحركة التى اعتمدها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وذلك بتعيين اللواء مجدى محمد عبده الوصيف فى منصب سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، واللواء وليد السيد احمد المعداوى مصطفى، رئيساَ لمدينة دهب وتعيين اللواء محمد منصور محمود شعيررئيساَ لمدينة نويبع.

كما اشاد المحافظ بمجهودات العاملين بالديوان العام بقيادة اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، وأكد علي ضرورة العمل علي نقل الخبرات كخطوة للأمام لتطوير المنظومة الحكومية وإختيار القيادات و الكوادر المناسبة لتطوير الدولة والنهوض الإداري بها، مؤكدا ان الكوادر ذات الخبرات الكبيرة يتم الإستعانة بهم مع العناصر الجديدة في المحافظة ونقل الخبرات التي حصلوا عليها الى قيادات جديدة.

وجه المحافظ بتوزيع عدد ١٠٠٠ كمامة قماش لعمال النظافة بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ مجاناً في إطار حرص المحافظة علي صحة وسلامة العمال والمواطنين.

كما وجه المحافظ بتوزيع عدد ١٠آلاف كمامةعلي العاملين بالمحافظة ومجالس المدن بالإضافة ٣٠٠ خوذة في إطار إتباع كافة الاجراءات الوقائية للحماية ومواجهه فيروس كرونا المستجد.

وقدم المحافظ الشكر للجهات المساهمة والمجتمع المدني الذين ساهموا في دعم المحافظة بوسائل الحماية من فيروس كورونا بالاضافة لما وفرته المحافظة بجهودها الذاتية بدون تحميل أية أعباء لميزانية الدولة.

كما تم استعراض إجراءات تأمين وحماية الطلاب والمراقبين واللجان خلال إمتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2019 / 2020 وتم عرض فيديو محاكاة للاجراءات الوقائية المتبعه لامتحانات الثانوية العامة.

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، كما أنه سيتم تركيب سبع كبائن مطهرة أمام مدخل كل لجنة ومدرسة لتعقيم الطلاب، مع مراعاة عدد محدد من الطلاب فى كل لجنة إمتحان، وإرتداء الكمامة التي ستوزع عليهم مجانا بجميع اللجان للطلبة والمعلمين المشرفين على أعمال الامتحانات، وذلك فى ضوء دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تعقيم أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه محافظ جنوب سيناء بتوفير زجاجات مياه لكل الطلاب والمراقبين بجميع اللجان كما طالب المحافظ بتكثيف الإجراءات الامنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

وشدد المحافظ علي إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير ممرضة داخل كل لجنة واسعاف مجهز على أعلى مستوى خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

كما وجه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وخلال توزيعها وكذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات لتلقى الشكاوى وتذليل العقبات.

كما اكد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من اعمال المشروعات الجارية بمدن المحافظة ومنها ملاعب رياضية ومدرسة المرور بمدينة راس سدر وتوسعات 6 مدارس تابعه للتربية والتعليم بمدن راس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، بالإضافة لهايبر ماركت بمدن شرم الشيخ وابورديس، وإدارة تموينيه بهما، وممشي اهل مصر بطور سيناء والكورنيش والتي ستم افتتاحهم في نهاية يونيه 2020.

وناقش المحافظ مع المعنين موقف اجراءات التحول الرقمي والاشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل للمخيمات والفنادق بمدنتي طابا ونويبع وموقف الاستعدادات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وتم إستعراض موقف الصرف للعمالة غير المنتظمة والإعانات وموقف الخطة الاستثمارية لأعوام 2019 / 2020 / 2021 وقيام التخطيط العام بالتنسيق مع مجالس المدن للعام المالي القادم.

كما تابع المحافظ أهم المشروعات الجاري تنفيذها والتي شملت موقف طريق حمام موسي ودار المناسبات بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، وإستكمال المزرعة السمكية وموقف محطة الصرف والطرد والمنحل ومزرعه الزيتون براسد سدر وأبوزنيمه ومزرعتي الحمة براس سدر، والرملة بابوزنيمة، والمنحل بوادي مكتب وعصارة الزيتون بطور سيناء وتوصيل الكهرباء من نويبع الي وادي سعال بكاترين، ورصف طريق وادي ميعر بطور سيناء بطول 27 كيلو، وإنارة 5 تجمعات بدوية، وموقف تنفيذ الـ 30 بيت بدوي بحي المروة بسانت كاترين،.