اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 07:36 م
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محافظ بنى سويف يتفقد الانهيار الجزئى لعقار بحى مقبل

الخميس، 18 يونيو 2020 06:34 م
محافظ بنى سويف يتفقد الانهيار الجزئى لعقار بحى مقبل محافظ بنى سويف يتفقد انهيار جزئى لعقار ذات طراز معمارى مميز بحى مقبل
بنى سويف أيمن لطفى

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تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عقارا "ذات طراز المعمارى المميز" بشارع مقبل بعد تعرضه لانهيار الجزء الخلفى من الدور الأول علوى ، حيث يتكون العقار من دورين أرضى (مغلق "مقر مكتب الصحة القديم")، وسقفه من الخشب، وأسفر ذلك عن إصابة 6 من العمال وجارى البحث تحت الأنقاض عن واحد منهم والذين كانوا يعملون فى صيانة لمواسير الصرف الصحى بالمبنى، حيث أسفرت تلك الأعمال عن انهيار ذلك الجزء، حسب التقرير المبدئى للإدارة الهندسية.

وتابع المحافظ يرافقه اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف أعمال الإنقاذ، والحماية المدنة، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين الصحية، الذين تم تحويلهم للمستشفى الجامعى.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة على أنه تم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة للمصابين، وكافة أوجه الرعاية الطبية المطلوبة، مؤكدا على أن إصاباتهم عبارة عن كدمات وكسور بسيطة وجروح، وأن حالتهم مستقرة ،وليست بها خطورة.

ووجه المحافظ بسرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المبنى، والوقوف على الأسباب التى أدت لحدوث ذلك الانهيار، لاتخاذ الإجراءات أو القرارات المناسبة حيال ذلك.

رافق المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة، ومسئولو الإدارة الهندسية، وعدد من التنفيذيين والأمنيين المعنيين.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بنى سويف،قد تلقت بلاغاً بانهيار أحد المنازل مجاور لمكتب الصحة القديم بحى مقبل بمدينة بنى سويف مما أسفر عن إصابة 6مواطنين ،حيث تم نقلهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفى الجامعى بسيارات الإسعاف التى تم استدعاؤها فور وقوع الحادث.


بنى سويف

اخبار مصر

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انهيار عقار

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