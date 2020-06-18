محافظ القليوبية: خاطبت "الزراعة" لإرسال لجنة للقضاء على خفافيش الخانكة

القليوبية نيفين طه

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة لإرسال لجنة من البحوث مكافحة الآفات للمشاركة في القضاء علي مجموعة من الخفافيش والتي ظهرت بمنزل مهجور بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة.

وأشار "الهجان" في تصريحات صحفية، إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل معه اليوم، ومقرر إرسال لجنة غدا من بحوث مكافحة الآفات للقضاء علي تلك الخفافيش ،حيث يتم التعامل معها بطريقة آمنة للتخلص منها وتطهير المنزل من وجودها .

وفي سياق متصل قال العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إنه فور تلقية بلاغا بعثور الأهالي علي كمية من الخفافيش بمنطقة الأسمية بمدينة الخانكة، تم علي الفور تشكيل لجنة من الرسم الهندسي وشؤون البيئة.

وأوضح رئيس مدينة الخانكة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تفقدت المنزل المكون من طابقين وقامت بتصوير الخفافيش الموجودة به حتي يتم التعرف عليها والتعامل معها حيث يبلغ عدد الخفافيش الموجودة 1000 خفاش بالمنزل وجاري التعامل معه للقضاء علية .

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالي إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.