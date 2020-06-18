محافظ الغربية: توريد 127 ألف و 243 طن قمح بنسبة 97.7% بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، في بيان له أنه تم توريد 127 ألف و 243 طن و 333 كيلو قمح بنسبة بنسبة 97.7% .

وطالب محافظ الغربية بإزالة كافة العقبات التي تعوق عملية التوريد تيسيرا علي المزارعين ، مؤكدا علي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمزارعين وتعمل علي تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.

من جانبه ، أفاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 55 ألف و 957 كيلو أمس الأربعاء لأماكن التخزين بنطاق المحافظة بواقع 4 طن و 910 كيلو لشركة المطاحن، و 15 طن و 425 كيلو للشركة المصرية، و 35 طن و 622 كيلو للبنك.

وقال المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و 703 فدان بعد التدقيق.

من ناحيه أخرى افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الخميس، الإدارة البيطرية بزفتي، بحضور الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، والنائب أحمد يحي عضو مجلس النواب بزفتي.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الإدارة مكونة من طابقين الاول بمساحة 110 متر والثاني بمساحة 108 متر ، وتضم 10 أقسام منها الوقاية والرعاية والعلاج والصحة العامة والأمراض المشتركة والمجازر والتفتيش علي اللحوم، وتقوم هذه الوحدات بتقديم كافة الخدمات البيطرية للمواطنين لأهالي مركز زفتي.

وقال نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا ، أن الوحدة تم انشاوها بالجهود الذاتية من إحدي الموسسات الخيرية ، مشاركة مع مديرية الطب البيطري بالغربية والهيئة العامة للخدمات البيطرية .

من جانبه ، أوضح الدكتور حاتم كمال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن الإدارة تضم 12 وحدة بيطرية والتى تقوم بتقديم الخدمات البيطرية لعدد 58 ألف حيوان ، ويتبعها عدد 2 مجزر هما مجزرى زفتي وسنباط بجانب الإشراف علي مجزر نصف آلي خاص بالدواجن والطيور.