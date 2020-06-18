اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: ضبط 9500 لتر سولار وبنزين وتحرير 185 مخالفة خلال حملة تموينية

الخميس، 18 يونيو 2020 05:47 م
محافظ الدقهلية: ضبط 9500 لتر سولار وبنزين وتحرير 185 مخالفة خلال حملة تموينية حمله تموينيه-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة في سوق بيع وتداول المواد الغذائية ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز وكافة مطالب المواطنين .

 

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة أسفرت عن تحرير 185 محضرا لمخابز مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز والمنشآت الغذائية بنطاق مركزي دكرنس والمنزلة ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد والعمل على توفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

 

وأكد مختار على استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية.

 

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة،وفي مجال المخابز تم تحرير 35 مخالفة شملت 17 نقص في الوزن ،6 لعدم مطابقة المواصفات،4تصرف في دقيق،2 بدون بون صرف وعدم النظافة ،6 لتوقف عن الانتاج وتجميع بونات.

 

وفي مجال الأسواق تم تحرير 150محضر شملت 100لعدم الإعلان،30 بيع سجائر بأزيد من السعر،2 عدم وجود شهادات صحية،9 بدون ترخيص ،9 لتجميع سلع وغش تجاري وعدم وجود فواتير وسلع مجهولة ،كما تم ضبط 9500 لتر سولار وبنزين بالمنزلة ،وضبط 200 اسطوانة في محطة لتعبئة الغاز بطلخا بسبب نقص وزنها، وضبط 42 شيكارة دقيق و95 كيلو لحوم للذبح خارج السلخانة.

 

 


حمله تموينيه

الدقهلية

اخبار عاجلة

بنزين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

بعد تخطى المليون.. محمد شبانة فى لايف جديد على اليوم السابع الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة