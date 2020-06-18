محافظ الدقهلية : إزالة 518 حالة تعدى على الأراضى الزراعية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم تواصل جهود أجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، مشيرا فى بيان إلى أنه استمرت أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية، واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه تم اليوم إزالة 12 حاله تعدى جديدة بمركزى ميت سلسيل والمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية انه لا تهاون مطلقا ولاتفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبة شخصيا لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية، وأن إجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل إلى 518 حالة.

وقال انه تم استعادة 19 فدان و13 قيراط أرض زراعية و 21156 متر مربع أرض أملاك دولة أو أرضى تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس الوزراء، وأن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.