محافظ الجيزة يتفقد مستشفى حميات إمبابة ويوجه بسرعة رفع كفاءتها

كتب سيد الخلفاوى

تفقد منذ قليل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مستشفى حميات إمبابة بحى شمال الجيزة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمستشفى، ضمن خطة رفع كفاءتها لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال جولته الصباحية أثناء تفقده مستشفيات العزل هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

وتفقد المحافظ صباح اليوم، مستشفى 6 أكتوبر المركزى بالدقى للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد غرف العزل والفحص والتصنيف والإفاقة والأقسام الداخلية وأقسام الطوارئ والاستقبال، كما حرص على التحدث مع المرضى والاستماع إلى شكواهم والعمل على تقديم أجود الخدمات الطبية لهم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الحيزة على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلي تضافر جميع الجهود للتغلب على هذه الجائحة مضيفا انه تم تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات بصفة دورية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى.

كان التقى المحافظ أمس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وذلك للوقوف على الاجراءات التى سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة للسيطرة على فيروس كورونا فى ضوء رصد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظتى القاهرة والجيزة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى مؤكدا على الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار ال 24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها فورًا مشيداً بخطة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .